Football Manager 2022: le prime anticipazioni

Cresce l’attesa per il nuovo capitolo della saga Football Manager, edizione 2022. Il gioco di calcio manageriale è stato un enorme successo per molti anni e senza dubbio molti non vedono l’ora di mettere le mani sul nuovo prodotto in uscita entro la fine dell’anno.

Con molte più funzionalità in arrivo nel gioco e un enorme database con giocatori di tutto il mondo, Football Manager è un must per gli appassionati dello sport più amato.

La data di uscita di Football Manager 2022 è fissata per novembre 2021, quindi prevediamo che la beta uscirà alla fine di ottobre o all’inizio di novembre.

Coloro che preordinano il gioco solitamente accedono alla beta, che in genere esce un paio di settimane prima del rilascio ufficiale.

Al momento, l’elenco dei campionati su licenza non è stato rivelato da Sports Interactive.

Con molta probabilità verrà introdotto il calcio femminile.

Al momento ci baseremo su quanto visto in FM21. Nel frattempo, invece, non ci sarà il Manchester United che probabilmente cambierà in Manchester UFC o Man UFC. Alla base di questo le controversie relative all’utilizzo del nome. Nei giorni scorsi il responsabile di Football Manager ha dichiarato: “Il Manchester United e la Sega hanno concordato un accordo per risolvere amichevolmente la controversia sul marchio relativa a Football Manager. Entrambe le parti sono liete di risolvere la questione con reciproca soddisfazione”.

Campionato australiano

Premier League canadese

Superliga danese

Eredivisie olandese

Eerste Divisie olandese

Campionato di calcio inglese (EFL)

Lega Nazionale Inglese

Ligue 1 francese

Ligue francese 2

Bundesliga tedesca

2. Bundesliga tedesca

3. Liga tedesca

Gibilterra National League

MLS

Campionato di calcio dell’Irlanda del Nord

Polacco Ekstraklasa

Lega calcistica scozzese professionale (SPFL)

Corea del Sud K League 1

Corea del Sud K League 2

Welsh Cymru Premier, Nord e Sud

Grande attesa poi per quanto fanno i vari sviluppatori e le relative patches. Tra tutte segnaliamo quella relativa al campionato italiano che arriva fino alla Prima Categoria!