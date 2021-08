Fiat Punto: il ritorno come piccola SUV coupé?

Grazie alle sinergie del gruppo Stellantis, la Fiat Punto tornerà nel corso del 2023. Tuttavia, la quarta generazione della vettura italiana potrebbe non essere proposta come utilitaria, ma con la carrozzeria da SUV coupé di piccole dimensioni.

Infatti, la nuova Fiat Punto dovrebbe rappresentare la gemella delle già disponibili DS 3 Crossback e Opel Mokka. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile in linea con la Fiat Tipo Cross, soprattutto per quanto riguarda il frontale. Il prezzo base, invece, dovrebbe ammontare a circa 15.000 euro.

La gamma delle motorizzazioni per la rediviva Fiat Punto comprenderà il propulsore a benzina 1.2 Firefly nelle versioni da 75 CV, 100 CV e 130 CV di potenza, più il motore diesel 1.5 Multijet nelle declinazioni da 110 CV e 130 CV di potenza. Non mancherà la configurazione a propulsione elettrica da 136 CV di potenza e 330 km di autonomia massima, quasi certamente denominata Elettra. Infine, non è esclusa la versione sportiva con il brand Abarth, da almeno 200 CV di potenza.