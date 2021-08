Fiat 500 Jolly: il fascino della storica spiaggina

La Fiat 500 Jolly, presentata al Salone di Torino del 1957, rappresenta la variante spiaggina della storica citycar del brand italiano. Prodotta dalla carrozzeria Ghia, era riconoscibile anche per l’abitacolo con gli inconfondibili sedili in vimini. La relativa gamma cromatica, invece, comprendeva i colori verde, rosa, giallo e azzurro.

Fu commercializzata anche sul mercato statunitense, dal 1958 al 1961, con gli inconfondibili fari anteriori a ranocchia. Inoltre, fu proposta anche nella variante Giardiniera e nella declinazione economica Tahiti, prima di uscire definitivamente di scena nel corso del 1965. Per la Fiat 500 Jolly Ghia non mancarono le concorrenti, come le varie 500 Gamine Vignale, 500 Scoiattolo Perini, 500 Spiaggia Boano, 500 Spider Elegance Savio, 500 Bikini Piazzi, 500 Decathlon Sibona&Basano, 500 Pickwick Automirage, 500 Minimaxi Moretti, 500 Tilly Baldi e 500 Ranger Ferves, senza dimenticare i prototipi 500 Spider della carrozzeria Frua e 500 Zanzara della carrozzeria Zagato.

La Fiat 500 Jolly è molto gettonata, non solo sul mercato delle auto d’epoca. Infatti, l’atelier Vernagallo ha realizzato le repliche 500 Jolly Mare, 500 Rollbar, 500 Mare, 500 Jolly Pebble e 500 Giardiniera Holiday. Tuttavia, il più attivo è l’atelier Garage Italia con la Fiat 500 Jolly Icon-e a propulsione elettrica, proposta a noleggio da Hertz Italia in varie colorazioni e come tender per lussuosi resort italiani nelle tinte Egnazia Grey per Borgo Egnazia, Blu Romazzino per l’Hotel Romazzino e Rosso Cervo per l’Hotel Cervo.