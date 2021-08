Ferrari Purosangue: le indiscrezioni sulla Super SUV della Casa di Maranello

L’anno prossimo debutterà la nuova Ferrari Purosangue, l’inedita Super SUV della Casa di Maranello. Destinata a competere direttamente con la Lamborghini Urus, sarà riconoscibile per la filante carrozzeria a cinque porte, ma con l’assetto sportivo ribassato da vera supercar.

Attesa sul mercato internazionale al prezzo base di circa 300.000 euro, la nuova Ferrari Purosangue colmerà il vuoto lasciato dalla GTC4Lusso che rappresentava l’evoluzione della FF. Inoltre, condividerà la piattaforma con la coupé Roma, ma completa della trazione integrale 4RM.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Ferrari Purosangue dovrebbe essere disponibile inizialmente con il propulsore a benzina 6.5 V12 aspirato da 800 CV di potenza, lo stesso della 812 Superfast che consentirà di raggiungere la velocità massima di 320 km/h e accelerare da 0 a 100 in circa 3,0 secondi. Successivamente, non è escluso il motore a benzina 3.9 T V8 sovralimentato da 620 CV di potenza della Roma, anche se il Cavallino Rampante potrebbe optare per il motore termico 4.0 T V8 da 780 CV di potenza della hypercar SF90 Stradale. Il top di gamma, invece, dovrebbe essere rappresentato dalla configurazione PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 830 CV di potenza complessiva della nuova supercar 296 GTB che prevede l’unità termica V6 a benzina.