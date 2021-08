Fave, cicorie e salsa vegana per Madonna nella cena ostunese

Sessantatré anni e non sentirli. Facile per Madonna Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna. La star di fama mondiale ha festeggiato il compleanno in Italia e precisamente a Borgo Egnazia, in Puglia.

Ma dopo la festa, ieri sera, il brindisi è proseguito a Casa San Giacomo a Ostuni con una cena per 40 ospiti rigorosamente vegano-pugliese. E la star si è letteralmente innamorata della Città Bianca dopo una cena ostunese Ancora una volta il soggiorno di Madonna nella nostra terra fa notizia e fa il pieno di Like sui profili social di mezzo mondo.

Compleanno da favola in due atti. Prima un party esclusivo con sfumature trasgressive, maschere, balli e tanta musica. Insieme a lei tutti i figli: Lourdes Leon, Mercy James, Stelle e Estere Ciccone, Rocco Ritchie e David Banda ma anche gli amici più stretti e il fidanzato Ahlamalik Williams (36 anni in meno di lei). La cantante ha pubblicato sui propri social le immagini dei festeggiamenti, con un prevedibile boom di apprezzamenti (gli scatti in maschera, in particolare, hanno raccolto più di 500mila like in 24 ore.

Poi, ieri sera appunto, un giro a Ostuni la Perla bianca del Salento e una cena tipica conclusa tra Negroamaro, orecchiette fatte in casa, pizzica, musica folk e tamburelli.