Experience Dance Company, grande show a Grosseto per la compagnia di Matteo Addino

Grande serata di danza e spettacolo quella che è andata in scena sabato 7 agosto al Villaggio Cielo Verde di Grosseto con protagonista l’Experience Dance Company di Matteo Addino, la prima compagnia in Italia di talenti di vari posti dagli 11 a 20 anni con protagonisti tutti gli stili dall’hip pop fino al contemporaneo. Lo spettacolo divertente e ricco di energia prende spunto dalla storia di una famiglia che litiga per il telecomando.

Sul palco insieme al coreografo diventato un volto amato della televisione italiana grazie a Il Cantante Mascherato come ospite speciale anche Tommaso Stanzani, che fino all’anno scorso prima di Amici faceva parte della compagnia. Oltre a lui anche tanti altri i ragazzi protagonisti del talent di Maria De Filippi presenti nella cittadina Toscana: Federico Milan, Miguel Wave e Nick de Souza oltre alle bellissime Giulia Pelagatti, ormai allieva da 15 anni di Addino, e anche Talisa Jade che dopo il talent di canale 5 ha deciso di affidarsi alla compagnia.

La serata è stata presentata da Maurizio Zamboni.