Eurovision, restano 5 città in lizza: Roma è fuori

Sono 5 le città in lizza per ospitare Eurovision Song Contest. Resta fuori Roma che era tra le 17 città candidate ad ospitare il grande show europeo, che sarà in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin. Ad annunciarlo via Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

”Pesaro Eurovision Song Contest: il sogno continua – si legge nel post di Ricci – La nostra città si gioca il rush finale con Milano, Torino, Bologna e Rimini! Erano 17 le città che hanno manifestato interesse per ospitare il prestigioso evento musicale. È una gioia apprendere oggi che il Comune di Pesaro è entrato di diritto nella fase e nel rush finale delle 5 città in lizza per raggiungere questo grande obiettivo. Proveremo a giocarci tutte le nostre importanti carte, credendoci con determinazione fino in fondo”.