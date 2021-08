Euronics: la nuova promozione “I Magnifici”

Dopo le vacanze è tempo di back to city e per assicurare un perfetto ritorno alle attività lavorative e scolastiche, Euronics lancia la campagna promozionale “I Magnifici” con il meglio della tecnologia a “prezzi mai visti”.

Il nuovo volantino Euronics

L’iniziativa – attiva per due settimane da domani 1° settembre fino al 15 sia sulla rete dei punti vendita Euronics sia online – offre infatti la possibilità a tutti i clienti che acquisteranno un prodotto del valore di almeno 599 euro, di scegliere uno tra i prodotti “Magnifici” al prezzo speciale di 199 euro o di 299 euro.

Nella “magnifica” selezione di articoli tra cui scegliere, sono rappresentate tutte le categorie merceologiche: dal notebook all’asciugatrice, dal monopattino elettrico all’aspirapolvere robot. Non manca ovviamente un Tv di ultima generazione per cogliere l’opportunità del bonus Tv ed essere pronti al passaggio ai nuovi standard del digitale terrestre, dotandosi di un apparecchio di grande formato ultra HD.

Un’occasione irripetibile per cambiare i device necessari alla ripresa di studio e lavoro o gli elettrodomestici per arricchire la dotazione tecnologica della propria casa. Che sia per necessità o per piacere, la promozione “I Magnifici” di Euronics propone tutto quanto si può desiderare per un impeccabile rientro in città, a scuola e in ufficio.