Estate, vacanze in tenda o camper per 1,8 milioni di turisti italiani

Sono circa 1,8 milioni i turisti italiani che hanno deciso quest’estate di trascorrere la vacanza in tenda, roulotte o camper, per conciliare le esigenze di indipendenza, flessibilità e risparmio con la volontà di stare con la propria famiglia riducendo al minimo i contatti con l’esterno a causa delle restrizioni imposte dal Covid ma anche della risalita dei contagi e del diffondersi delle varianti. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè per la notte di San Lorenzo.