Doceree accelera la crescita globale con l’ingresso nel mercato europeo, e nomina l’ex dirigente di PulsePoint come Presidente per guidare la regione

LONDRA, 11 agosto 2021 /PRNewswire/ — Doceree Inc., la prima rete globale di piattaforme per soli medici per la messaggistica programmatica, ha annunciato oggi l’ultima espansione globale dell’azienda con la creazione della sede centrale europea nel Regno Unito. Inoltre, Doceree ha nominato Gareth Shaw come Presidente, per il Regno Unito e l’Europa, per guidare l’ingresso della società nel suo terzo mercato.

Dopo aver trascorso quasi un decennio in PulsePoint, ricoprendo ultimamente il ruolo di General Manager, Global Programmatic, Shaw entra a far parte di Doceree per diventare il responsabile delle attività dell’organizzazione nel Regno Unito e in Europa e far crescere il settore della messaggistica online per operatori sanitari (HCP) in tutta la regione. In qualità di esperto del marketing digitale nel settore farmaceutico e sanitario, Shaw vanta una vasta esperienza nelle categorie di vendita nei settori dei media digitali e della tecnologia pubblicitaria.

“La presenza globale di Doceree ha continuato la nostra rapida crescita nel nostro terzo continente entro 15 mesi dalla costituzione dell’azienda”, ha dichiarato Harshit Jain MD, fondatore e CEO globale di Doceree. “Le eccellenti capacità della nostra piattaforma hanno portato gli operatori di marketing e gli editori a prosperare negli Stati Uniti e in India. Grazie alla sua capacità d’intuizione nel settore, Gareth rappresenta un nuovo e validissimo collaboratore del nostro team per guidare le nostre iniziative europee mentre trasformiamo il modo in cui i marchi farmaceutici e sanitari comunicano con gli HCP in tutto il mondo su piattaforme di assistenza sanitaria ed endemiche”.

Durante il suo percorso professionale, Shaw ha maturato un solido background di business development e operations, perfezionato nei suoi vari ruoli di vendita presso Yahoo!, tra cui, più di recente, quello come senior direct response sales specialist. Ha inoltre ricoperto la posizione di Direttore commerciale responsabile della gestione delle relazioni con gli editori presso Experian, nell’ambito dei suoi incarichi nel settore della pubblicità digitale.

“Doceree è diventata un operatore innovativo per l’ecosistema di comunicazione online HCP”, afferma Shaw. “Ho osservato personalmente le soluzioni digitali sviluppate da Doceree per il mercato. Conto di illustrare presto queste tecnologie all’avanguardia agli operatori di marketing e agli editori sanitari europei man mano che Doceree migliora il modo in cui si svolgono le interazioni sui canali di assistenza sanitaria”.

Informazioni su Doceree

Doceree è la prima rete globale di piattaforme riservate esclusivamente ai medici per la messaggistica programmatica. Il suo obiettivo è affrontare il problema dell’aumento dei costi sanitari rendendo efficiente ed efficace il coinvolgimento dei medici tramite l’utilizzo di dati e creatività nel marketing degli operatori sanitari. Per ulteriori informazioni, visitare doceree.com.

