Divertiti e scopri il corpo umano: in edicola la collezione

In edicola dal 21 agosto una collezione divertente ed educativa per conoscere il corpo umano.

Imparerete ad assemblare il corpo umano attraverso una fedele riproduzione di 1,10 metri. Sarà completa di scheletro, organi e muscoli e permetterà ai bambini di scoprire il mondo del corpo umano

Qual è il nome delle ossa che compongono il nostro scheletro e degli organi del nostro corpo? Come sono e dove si trovano? A cosa servono e come si può prendersene cura?

Ci saranno oltre 40 pezzi di scheletro da mettere insieme per riprodurre ossa, articolazioni del collo, dei polsi, delle ginocchia, delle caviglie.

Ma non solo: potranno conoscere anche gli organi principali del nostro corpo.

Cervello, cuore, polmone, fegato e tanti altri ancora. Alcuni di loro saranno smontabili, per curiosare al loro interno e capire come sono fatti.

Lo step successivo riguarda i principali gruppi muscolari del corpo umano per scoprire la fisionomia del volto.

Una volta completata la collezione, i bambini potranno avere un “nuovo amico”, ovvero Scheletrino.

Ci sarà una guida pratica al montaggio per scoprire come assemblare il tutto. Senza materiali aggiuntivi, ma solo attraverso montaggio manuale a pressione.

La collezione

In ogni fascicolo, il simpatico Scheletrino accompagnerà anche in un viaggio educativo per scoprire il corpo umano, il funzionamento e i nomi degli organi del corpo umano e come tenerli in forma.

Un’opera con oltre 700 pagine di contenuti (approfondimenti dettagliati, divertenti curiosità e quiz) e oltre 1000 immagini tridimensionali di eccezionale bellezza per scoprire tutti i segreti del corpo umano.

Quando esce

La prima uscita, come già anticipato, è fissata per il 21 agosto al prezzo lancio di 1 euro.

Le successive uscite saranno consultabili sul sito www.corpoumanorba.it

Le prime 4 uscite hanno periodicità quattordicinale, successivamente la periodicità è settimanale.

L’opera prevede 80 uscite, l’elenco completo sarà disponibile sul sito www.corpoumanorba.it

Offerta abbonamento e regali

Sul sito www.corpoumanorba.it potrete richiedere l’abbonamento alla collezione che vi permette di ricevere senza spese di spedizione le prime uscite a prezzo scontato e i regali esclusivi.