Ddl Zan, testo in aula dopo la pausa estiva

La conferenza dei capigruppo in corso al Senato ha respinto la proposta presentata dal capogruppo di Iv, Davide Faraone, di trovare un accordo per portare in aula il ddl Zan e procedere alla discussione generale del provvedimento, prima della pausa estiva dei lavori dell’assemblea.

“Da oggi i diritti sono ufficialmente in vacanza: la proposta di Italia Viva di cercare l’intesa e portare in aula già domani il ddl Zan non ha trovato adesioni. Pd e 5S che per settimane non hanno parlato di altro hanno preferito un buen retiro estivo, seguiti dai principali quotidiani da cui sono scomparsi non solo i titoli ma anche i trafiletti sulla legge che apriva le prime pagine”, ha detto Faraone a margine della capigruppo.