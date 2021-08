David Schwimmer e Jennifer Aniston stanno insieme? Lui risponde

David Schwimmer e Jennifer Aniston stanno insieme. Ieri la notizia ha scatenato i fan di ‘Friends’ e non solo. In molti li avrebbero voluti vedere insieme davvero sin da quando interpretavano Ross e Rachel nella famosa serie tv. Poi da quando loro hanno rivelato, durante la reunion per il 25esimo anniversario, di essere stati davvero attratti l’uno dall’altra, in molti hanno sperato di poterli vedere insieme a oltre 20 anni di distanza. Il gossip è stato servito nel giro di pochi mesi. Ma è arrivata anche subito la smentita del diretto interessato: i due sarebbero solo amici.

Schwimmer, tramite i suoi rappresentanti, ha detto all’UK Sun che non c’è “nessuna verità” sulle voci che lui e la Aniston stiano uscendo insieme.

“Nella prima stagione, avevo una grossa cotta per Jen”, ha detto Schwimmer nello speciale condotto da James Corden. “Era una cosa reciproca”, ha risposto Jennifer Aniston. “Ad un certo punto eravamo entrambi attratti l’uno dall’altro, ma eravamo come due navi che non si incrociavano: uno dei due era sempre impegnato in una relazione. Non abbiamo mai oltrepassato quel limite, ma entrambi…”, sono state le parole di Ross-Schwimmer,