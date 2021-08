Curiosità: guida per acquistare una casa a Firenze

Il capoluogo della Toscana, noto per i suoi capolavori dell’architettura rinascimentale, è meta turistica di milioni di visitatori che provengono da tutto il mondo. Non si può non restare affascinati dalla caratteristica posizione scenografica di Firenze: a farle da cornice i colli toscani e il fiume Arno, che la circondano come un prezioso dipinto.

La culla del Rinascimento, sede dell’intero patrimonio culturale di quel periodo, Firenze vive ancora oggi di storia, facendoci respirare lungo le sue strade e le sue piazze il fervore e la ricchezza artistica dei tempi passati.

Ma al di là dell’aspetto prettamente turistico, com’è vivere a Firenze?

Questa splendida città sembra costruita a misura d’uomo, tanto da risultare sempre in ottime posizioni quando si valuta il parametro della ”qualità della vita” nella classifica del Sole 24 Ore. Firenze è un ottimo polo di istruzione, sede delle più rinomate facoltà letterarie e enti di ricerca.

La città è inoltre un importante centro di commercio: famosa soprattutto per le sue piccole botteghe artigianali specializzate nelle produzioni in pelle.

La zona centrale è un’attrattiva turistica durante tutto l’anno, e qui si organizzano periodicamente eventi e attività tradizionali, per esaltare la cultura del luogo.

Da non trascurare inoltre la florida posizione di questo capoluogo, servita da due autostrade, ferrovie e aeroporti, che insieme alla centralità nella penisola la rendono estremamente accessibile e facile da raggiungere.

Se cerchi una casa a Firenze ti suggeriamo di guardare qualcosa le case in vendita Campo di Marte. Questa zona, situata a pochi passi dal centro storico, offre la tranquillità di un polo meno turistico unita alla posizione strategica che la collega perfettamente al resto della città.

Campo di Marte è inoltre il quartiere che ospita i principali centri sportivi della città di Firenze ed è frequentato e amato dagli studenti universitari.

