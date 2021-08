Covid vaccini Italia, i dati del report di oggi

Covid e vaccini, l’ultimo report dimostra che la campagna va a gonfie vele. Crescono le somministrazioni per tutte le fasce di età, secondo l’ultimo report settimanale, pubblicato dalla Struttura Commissariale all’emergenza, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. La fascia 50-59 è all’80% circa in termini di prime somministrazioni o dose unica, mentre la fascia 60-69 ha superato l’85%.

Si consolidano inoltre le percentuali delle fasce 70-79 e over 80, che si attestano rispettivamente al 90,19 e al 94,06%, sempre con riferimento alle prime somministrazioni o dose unica.

Percentuali in netta crescita anche per ciò che riguarda i vaccini ai giovani. Le somministrazioni-dose unica per la fascia 12-15 hanno superato il 40% della platea vaccinabile, mentre la fascia 16-19 ha oltrepassato la soglia del 67%.

Trend positivo per le vaccinazioni in favore del personale scolastico e universitario. Nell’ultima settimana la percentuale di persone che ha ricevuto la prima somministrazione di vaccino o dose unica ha raggiunto quota 90,45%.