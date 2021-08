Covid Usa oggi, superati i 100mila casi al giorno: più della scorsa estate

Negli Stati Uniti si torna a superare i 100mila nuovi casi al giorno di Covid. E’ la prima volta dallo scorso febbraio, ed è un numero superiore a quello che si registrava lo scorso agosto, quando ancora non c’erano a disposizione i vaccini. E’ allarme anche per l’aumento dei ricoveri ospedalieri, + 40% dalla scorsa settimana, in ospedali dove il personale è ormai allo stremo a 20 mesi dall’inizio della pandemia.

“Sia per i ricoveri che per i decessi, si tratta in stragrande maggioranza di persone non vaccinate”, ha dichiarato la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky. Circa la metà dei casi e dei ricoveri è avvenuto in sette stati del Sud – Florida, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama e Mississippi, anche se questi rappresentano meno di un quarto della popolazione degli Usa.

In questi stati vi è un tasso di vaccinazione più basso del resto del Paese, dove al momento metà della popolazione risulta pienamente vaccinata. In particolare, in Mississippi vi sono stati giovedì 3164 nuovi casi, con solo otto posti rimasti disponibili nei reparti di terapia intensiva di tutto lo Stato.