Covid Sicilia oggi, 1.739 contagi: bollettino 21 agosto

Sono 1.739 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 21 agosto 2021. Si registrano 12 morti nelle ultime 24 ore. L’isola è ancora la regione in Italia con l’incremento giornaliero più alto di nuovi casi.

Da ieri sono stati processati 20.812 tamponi. Sono 677 le persone ricoverate in ospedale con sintomi e 84 (+1 rispetto a ieri) i ricoverati in terapia intensiva. Attualmente, i positivi sono in tutto 22.629. I casi totali di covid-19 nella regione da inizio pandemia sono 263.202, mentre sale a 6.213 il totale dei decessi.