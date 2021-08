Covid Sicilia oggi, 1.134 contagi: bollettino 12 agosto

Sono 1.134 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 12 agosto 2021. Si registrano altri 12 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 6.121 decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. La regione, a rischio zona gialla, resta prima in Italia per nuovi casi. Da ieri sono stati processati 16.602 tamponi. Attualmente i positivi sono 16.234. I ricoverati con sintomi sono 473 (+14 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva 59 (invariato) con 2 ingressi del giorno. In isolamento domiciliare si trovano 15.702 persone.