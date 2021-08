Covid Sardegna oggi, 429 contagi: dati 18 agosto 2021

Sono 429 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 18 agosto. Si registrano altri 5 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono 3.542 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.033 test. Nella regione, a rischio zona gialla, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (nessuna variazione rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 165 (+7 rispetto a ieri) mentre 7.199 sono i casi di isolamento domiciliare (+12 rispetto a ieri).