Covid oggi Toscana, 700 contagi: bollettino 20 agosto

Sono 700 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 20 agosto 2021, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 700 su 12.681 test di cui 7.767 tamponi molecolari e 4.914 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,52% (13,3% sulle prime diagnosi)”, spiega Giani, che poi fa anche il punto sui vaccini. In Toscana, finora, ne sono stati somministrati 4.628.612.