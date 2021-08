Covid oggi Sardegna, 403 contagi e 4 morti: bollettino 20 agosto

Sono 403 i nuovi contagi da Covid registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore, con poco più di 3mila persone testate e quasi 6mila tamponi processati. Lo riporta il bollettino della Regione diffuso oggi, 20 agosto. Quattro i morti. In ospedale sono ricoverati 179 pazienti (+4), 19 (-1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 7.425 persone(+144 rispetto a ieri).