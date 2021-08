Covid oggi Puglia, 304 contagi e 1 morto: bollettino 28 agosto

Sono 304 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 28 agosto. Registrato inoltre un altro morto. 15.321 i test giornalieri effettuati, 4.646 le persone attualmente positive. 238 i ricoverati in area non critica, 22 in terapia intensiva. I casi totali nella Regione da inizio pandemia sono 263.031 per 3.249.481 test eseguiti. 251.683 le persone guarite, 6.702 i decessi in totale.

Così suddivisi i nuovi casi per provincia: Bari 77, Bat 45, Brindisi 35, Foggia 51, Lecce 68, Taranto 20. Residenti fuori regione: 0. Provincia in definizione: 9.