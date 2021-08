Covid oggi Puglia, 144 contagi: bollettino 23 agosto

Sono 144 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 23 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.286 test covid. Le persone attualmente positive sono 4.631. Sono 186 i pazienti covid ricoverati in area non critica. In terapia intensiva, invece, 22 persone.