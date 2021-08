Covid oggi Piemonte, 240 contagi: bollettino 24 agosto

Sono 240 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 24 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di cui 31 dopo test antigenico) sono pari all’1,4% di 17.244 tamponi eseguiti, di cui 11.286 antigenici. Dei 240 contagi, gli asintomatici sono 119 ( 49,6%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (- 3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 142 (- 1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.358. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.298.733 (+ 17.244 rispetto a ieri), di cui 1.987.710 risultati negativi.

I pazienti guariti sono complessivamente 359.708 (+ 313 rispetto a ieri).