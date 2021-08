Covid oggi Lombardia, 570 contagi: bollettino 21 agosto

Sono 570 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 21 agosto 2021. Si registrano altri 3 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 38.572 tamponi, il tasso di positività è dell’1,5%. Sale a 33.878 il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 41 pazienti, come ieri, mentre sale il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari: oggi 319, 5 più di ieri. I guariti/dimessi sono oggi 583.

Sono 126 i nuovi casi di Covid-19 nel territorio metropolitano di Milano. Seguono le province di Brescia con 68 nuovi positivi, di Monza e Brianza (+58) e di Cremona (+42). Mantova e Varese hanno entrambe 39 nuovi contagi, Como ha un incremento di 38, Pavia di 27, Bergamo di 25 e Lecco di 22. Sono 11 i nuovi casi in provincia di Lodi e 9 in quella di Sondrio.