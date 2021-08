Covid oggi Lazio: 442 contagi, 134 a Roma: bollettino 25 agosto

Sono 442 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 25 agosto 2021. Si registrano altri 4 morti. “Oggi si registrano 442 nuovi casi positivi (+17) in calo rispetto alla scorsa settimana (-261 rispetto a mercoledì 18 agosto) e sono 4 i decessi (-2). I ricoverati sono 516 (-8), mentre le persone in terapia intensiva sono 66 (-2), i guariti sono 702. I casi a Roma città sono a quota 134. Calano i ricoveri e le terapie intensive”, ha detto l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato a conclusione dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Sono 16.501 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 516 ricoverati, 66 in terapia intensiva e 15.919 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 347.129 e i morti 8.494, su un totale di 372.124 casi esaminati.

Nel Lazio “oggi sono state superate le 7,6 milioni di somministrazioni di vaccino”, ha reso noto D’Amato.