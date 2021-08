Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 31 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, 31 agosto, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Alla vigilia dell’introduzione del Green pass Italia obbligatorio dall’1 settembre anche per treni, navi, aerei, scuole e università, i numeri dalla Sicilia in zona gialla da ieri, con nuove regole, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia.

I dati delle regioni:

Sono 583 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 31 agosto. Registrati inoltre altri 3 morti. Le persone attualmente positive sono 12.904 , e i decessi dall’inizio nell’epidemia salgono a 11.686. I guariti sono 430.213. La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Verona seguita da Vicenza, Venezia, Treviso e Padova.



Sono 383 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 31 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. Segnalati altri 5 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 383 su 16.436 test di cui 8.783 tamponi molecolari e 7.653 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,33% (5,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che nella regione sono state somministrate in totale 4.844.084 dosi di vaccino.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 253.123 (93,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 11.129, -2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 473 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 54 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un’età media di 71,8 anni.