Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 19 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, giovedì 19 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti da Veneto e Lombardia, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia, quest’ultima a rischio zona gialla come la Sardegna. I numeri nelle regioni e nelle città: da Milano a Roma, da Napoli a Palermo.

Sono 217 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 19 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 2 morti che portano a 6.688 il totale dei decessi dall’inizio dell’epidemia di covid-19. I nuovi casi sono stati individuati su 12.761 test. Le persone attualmente positive sono 4.334. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 145. In terapia intensiva, invece, 23 persone.

Sono 844 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 844 su 14.227 test di cui 9.406 tamponi molecolari e 4.821 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,93% (12,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.604.247.