Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 14 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, sabato 14 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia e il punto sulle vaccinazioni, all’indomani del Report settimanale Iss-ministero della Salute. In Italia aumenta l’incidenza dei casi di Covid ogni centomila abitanti, in calo invece l’Rt.



Sono 334 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 agosto in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 3 morti. Sono 16.867 i nuovi test eseguiti, 4.107 le persone attualmente positive, 128 quelle ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva. Questi i dati complessivi da inizio emergenza: 259.498 casi totali, 3.067.609 test eseguiti, 248.710 persone guarite, 6.681 decessi.

Sono 683 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 14 agosto. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi sono stati eseguiti 8.227 tamponi molecolari e 6.151 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,8% è risultato positivo.

Sono invece 6.070 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 12.189, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 301 (6 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano altri 5 morti.