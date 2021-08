Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi 6 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 6 agosto 2021, mentre diventa obbligatorio il green pass con regole per attività commerciali e servizi. Dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia e il punto sui vaccini. Il report dell’Iss evidenzia il lieve calo dell’indice Rt, che scende a 1,56, con la variante Delta ormai prevalente e il rischio di zona gialla. I dati:

Sono 241 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati rilevati su 13.982 test per l’infezione da Covid-19: 70 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia BAT, 63 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono 3.033 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid sono 109.

Sono 734 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 734 su 15.763 test di cui 9.164 tamponi molecolari e 6.599 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,66% (9,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 4.264.483.

Inoltre, al via da martedì 10 agosto i vaccini dai pediatri per le ragazze e i ragazzi dai 12 ai 15 anni compiuti. “Il richiamo sarà fissato dopo 21 giorni per assicurare il ritorno a scuola con la vaccinazione completa, i pediatri contatteranno direttamente le famiglie dei propri giovani assistiti”, dice Giani.