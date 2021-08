Covid oggi Italia, bollettino: cala il tasso di positività

Cala il tasso di positività al covid in Italia. Secondo i dati del bollettino di oggi -martedì 10 agosto 2021- della Protezione Civile si registrano 5.636 nuovi contagi a fronte di 241.766 tamponi. Il tasso di positività scende quindi al 2,3% (ieri era al 4%). Nelle ultime 24 ore registrati altri 31 morti nel paese. In terapia intensiva si trovano 322 pazienti, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 2.880, +94 da ieri.