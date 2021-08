Covid oggi Italia, 5.923 contagi e 23 morti: bollettino 22 agosto

Sono 5.923 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 agosto 2021 in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Si registrano altri 23 morti.

I nuovi decessi portano a 128.751 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 175.539 tamponi, con un tasso di positività che sale al 3,3% (ieri 2,9%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.767 (ieri 3.733), con un aumento di 34 persone rispetto a ieri mentre sono 472 i ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri), con 33 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.220.924 i guariti (+4.382) e 134.938 gli attualmente positivi (+1.517).