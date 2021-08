Covid oggi India, oltre 38mila contagi

In India sono stati superati i 32 milioni di casi di coronavirus, con un aumento di oltre 38mila contagi nelle ultime 24 ore, circa 10mila in più rispetto al bilancio giornaliero fornito ieri. Lo rende noto il governo indiano su Twitter, parlando di 38.353 contagi e 497 decessi nelle ultime 24 ore. Salgono così a 32.036.511 i casi totali e a 429.179 i morti per complicanze riconducibili al Covid-19.