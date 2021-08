Covid oggi Gb, 29.520 contagi: bollettino 14 agosto

Sono 29.520 i nuovi contagi da coronavirus in Gran Bretagna secondo i dati del bollettino di oggi, 14 agosto 2021. I nuovi casi, in un quadro condizionato dalla variante Delta, sono in calo rispetto ai 32.700 registrati venerdì 13 agosto. Segnalati altri 93 morti.

Altre 39.047 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Sono 166.052, invece, i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose completando la vaccinazione. In totale, sono 40.372.981 le persone totalmente vaccinate: si tratta del 76,3% della popolazione adulta.