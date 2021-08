Covid oggi Gb, 24.470 contagi: bollettino 1 agosto

Sono 24.470 i contagi da coronavirus che la Gran Bretagna registra oggi, 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino. Da ieri altri 65 morti: le vittime nell’ultima settimana sono 268. Sono 911 i pazienti covid ricoverati nelle ultime 24 ore: in totale, negli ospedali ci sono 5.916 persone. Di queste, 869 sono in terapia intensiva per ventilazione assistita.