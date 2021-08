Covid oggi Emilia Romagna, 622 contagi: bollettino 21 agosto

Sono 622 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 21 agosto 2021. Si registrano 2 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 28.027 tamponi, l’indice di positività è del 2,2%.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 110 nuovi casi, quindi Bologna (93), Rimini (78) e poi Parma (77). Seguono Reggio Emilia (54), Piacenza (42), Ferrara (49), Forlì (39), Ravenna (36) e Cesena (33), infine il Nuovo Circondario Imolese (11).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 362 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 378.824. I casi attivi a oggi sono 14.196 (+258 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 13.774 (+253), oltre il 97% del totale dei casi attivi.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.318.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.615.066 dosi; sul totale sono 2.565.024 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.