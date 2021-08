Covid oggi Campania, 569 contagi: bollettino 25 agosto

Sono 569 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 25 agosto 2021. Si registrano altri 14 morti (6 avvenuti nelle ultime 48 ore, 8 in precedenza ma registrati ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 15.987 tamponi. Sono 18 i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva e 346 quelli in area non critica. Dall’inizio della pandemia, nella regione sono stati registrati 442.853 casi e 7.709 decessi.