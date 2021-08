Covid oggi Campania, 473 contagi: bollettino 15 agosto

Sono 473 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 15 agosto 2021. Si registra un morto nelle ultime 48 ore, che porta a 7.640 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 13.821 tamponi. I ricoverati con sintomi sono 313, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 15 con nessun ingresso del giorno. In isolamento domiciliare si trovano 8.847 persone.