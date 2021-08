Covid oggi Campania, 364 contagi: bollettino 10 agosto

Sono 364 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 10 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 4 morti: 4 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, 1 è avvenuto in precedenza. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 270. In terapia intensiva, invece, 16 persone. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 8.397 (-155), mentre i dimessi/guariti sono 419.327 (+515).