Covid oggi Australia, record di contagi nel Nuovo Galles del Sud

Record di casi di coronavirus nel Nuovo Galles del Sud, lo Stato australiano con capitale Sydney, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 832 contagi nonostante il lockdown in vigore da otto settimane e che ieri è stato prorogato per tutto il mese di settembre. I nuovi casi complessivi in Australia sono stati 894.

Intanto, il premier Daniel Andrews ha annunciato che il lockdown nella capitale di Victoria, Melbourne, sarà esteso a tutto lo Stato per fermare un focolaio che continua a crescere. Il provvedimento ha spinto migliaia di persone a protestare a Melbourne contro il sesto lockdown dall’inizio della pandemia. Video delle manifestazioni condivisi sui social mostrano persone senza mascherina gridare “libertà” e scontri con la polizia.

Anche a Brisbane, la capitale del Queensland, centinaia di persone hanno protestato contro il lockdown. Nello Stato è stato registrato un solo caso trasmesso localmente negli ultimi otto giorni.