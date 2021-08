Nuova variante di Coronavirus scoperta in Sudafrica. Gli scienziati parlano di più mutazioni associate ad altre varianti con maggiore trasmissibilità, ma non è ancora chiaro se sia maggiormente trasmissibile o in grado di superare l’immunità fornita dai vaccini.

Il Sudafrica è stato il primo Paese a rilevare la variante Beta, una delle quattro classificate come “preoccupanti” dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e particolarmente trasmissibili.