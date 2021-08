Covid Italia oggi, indice Rt scende a 1,1

Indice Rt ancora in calo in Italia, secondo quanto emerge oggi dalla bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia Covid. L’indice Rt scende infatti a 1,1 mentre la scorsa settimana si attestata a quota 1,27. “Nel periodo 28 luglio-10 agosto, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,1 (range 1,00– 1,27) – si legge – in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica”, viene precisato. Nel report, l’Iss conferma poi che la variante Delta è dominante in Italia.

Sono 18 le regioni/province autonome che “risultano classificate a rischio epidemico moderato”, secondo il Dm del 30 Aprile 2020. E solo 3 quelle “classificate a rischio basso”. Il periodo di riferimento va dal 9 al 15 agosto.