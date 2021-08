Covid Israele oggi, record contagi: mai così tanti in pandemia

Nuovo record di contagi da coronavirus in un solo giorno in Israele, dove – secondo il bollettino di oggi – nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati oltre 10.900 nuovi casi, complice la variante Delta. Lo riferisce il ministero della Sanità israeliano confermando 10.947 contagi, il dato più alto dallo scoppio della pandemia. Tra i nuovi contagiati molti sono bambini, come sottolinea il Times of Israel, che evidenzia anche l’alto numero di test che vengono effettuati in questi giorni nel Paese, anche in vista della riapertura dell’anno scolastico prevista per domani.

Secondo il sito di Ynet, il 33% di coloro che sono risultati positivi ieri aveva meno di 11 anni e il 15% aveva tra i 12 e i 18 anni, mentre solo il 4% aveva più di 60 anni. Il tasso di positività tra i test effettuati è rimasto superiore al 7% per il terzo giorno consecutivo. Finora, il massimo giornaliero di nuovi casi era stato rivelato a metà gennaio, con 10.118 test positivi in ​​un giorno.