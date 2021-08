Covid India, oggi 28.204 contagi: dato più basso da marzo

L’India segnala 28.204 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, il dato più basso degli ultimi cinque mesi. Secondo il bollettino diffuso via Twitter dal ministero della Salute si tratta dei numeri meno preoccupanti da 147 giorni, dal 16 marzo scorso. Nel gigante asiatico si sono registrati anche altri 373 decessi riconducibili al coronavirus e il totale dei contagi sfiora ormai i 32 milioni (31.998.158) con 428.682 morti dall’inizio della pandemia.

In tutto il Paese, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, i casi attivi sono 388.508 e, secondo Ndtv, ieri per la prima volta da aprile 2020 a Nuova Delhi si sono contati meno di 500 casi attivi. Ieri nella capitale sono stati diagnosticati 39 nuovi casi e un decesso. In India sono 31.180.968 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto il Covid-19. Secondo i dati ufficiali sono state somministrate più di 510 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus.