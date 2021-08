Covid Germania, stop a tamponi gratis per aumentare vaccinazioni

Le autorità tedesche hanno deciso di abolire a partire da ottobre i tamponi gratis per il coronavirus nel tentativo di aumentare il numero delle persone che si vaccinano. La direttiva arriva mentre si teme che nelle prossime settimane si possa registrare un aumento di casi per il ritorno in Germania dei vacanzieri. Le restrizioni in atto, invece, prevedono le necessità di sottoporsi a un test come condizione per partecipare a tutti i tipi di eventi, dalle riunioni al chiuso alle funzioni religiose, fino alle cene e ai pranzi al ristorante.

Saranno esentati dal pagare il test antigenico per il Covid-19 le donne incinte, i bambini o coloro ai quali viene sconsigliato di farsi vaccinare per motivi medici.