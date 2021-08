Covid: Bertolaso, ‘1 su 4 vaccinato in Lombardia, macchina funziona e a Ferragosto non si ferma’

“Un italiano su 4 è vaccinato in Lombardia”. A dirlo all’Adnkronos è Guido Bertolaso, coordinatore per la campagna vaccinale in Lombardia, commentando i dati relativi alle vaccinazioni, che vedono la Lombardia al top per le dosi somministrate. “La macchina funziona e non smetterà di farlo nemmeno a Ferragosto – sottolinea Bertolaso -. E’ un risultato di squadra, ma ancora tanto c’è da fare, il vaccino è un’arma che funziona contro il Covid e i dati della Lombardia lo dimostrano”.