Costa dei Trulli: Lo Stato Sociale incanta Castellana Grotte

Non un concerto qualunque: Lo Stato Sociale incanta Castellana Grotte nell’ambito del Festival Costa dei Trulli.

Uno spettacolo da sold out inedito per la band che ha stupito il pubblico presente, in un viaggio individuale e collettivo allo stesso tempo.

Musica, divertimento e messaggi: questo alla base dello spettacolo della band bolognese che ha portato sul palco del Costa Dei Trulli molti successi, tra cui la celebrissima Una Vita in Vacanza. Il brano, portato al Festival di Sanremo 2018, ha portato alla ribalta Lo Stato Sociale.

Quest’anno, il bis sanremese con Combat Pop e l’uscita del nuovo album Attentato alla Musica Italiana (Garrincha Dischi / Island) – un quintuplo disco composto da 5 capitoli, uno per ogni componente della band – i regaz de Lo Stato Sociale hanno fatto tappa in Puglia per il RECOVERY TOUR.

Un tour partito da giugno come occasione per tornare a suonare insieme, riabbracciare e sorprendere la fanbase con le loro trascinanti esibizioni dal vivo.

La scaletta del concerto

Perso Cazzo Sesso, Droga e Lavorare Fucking Primavera Fantastico Musica Il Giorno Dopo L’Unica Cosa Indie + Forza Niente di Speciale Barca Combat Pop Una Vita in Vacanza Guerra Amarsi Male Ipotesi

Le foto del concerto de Lo Stato Sociale

