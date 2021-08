Come verificare se il tuo computer è compatibile con Windows 11

A fine giugno Microsoft ha annunciato l’uscita di Windows 11. Resta ancora da capire quando uscirà, anche se la data di lancio è prevista entro la fine del 2021.

Windows 11 fornisce uno spazio creativo dove l’utente potrà coltivare le passioni in un’esperienza leggera e rilassata. Un menu Start rinnovato, nuovi modi per connettersi alle persone care, notizie, giochi e contenuti… Windows 11 è il luogo ideale per pensare, esprimersi e creare in modo naturale.

Requisiti minimi di sistema

Processore Almeno 1 gigahertz (GHz) con 2 o più core su un processore a 64 bit compatibile o System on a Chip (SoC) Memoria RAM da 4 GB Archiviazione Dispositivo di archiviazione da almeno 64 GB Firmware del sistema Compatibile con UEFI, Avvio protetto TPM Trusted Platform Module (TPM) versione 2.0

Scheda video Grafica compatibile con DirectX 12 / WDDM 2.x Schermo > 9 pollici con risoluzione HD (720p) Connessione Internet Per la configurazione di Windows 11 Home sono necessari un account Microsoft e la connettività Internet

Alcune funzionalità richiedono hardware specifico, vedi i requisiti di sistema dettagliati.

Compatibilità windows 11: verifica tramite app la compatibilità

Microsoft ha rilasciato un’app per verificare se il proprio dispositivo è pronto al passaggio. Il programma al momento non è disponibile, ma è presente il link al sito ufficiale (https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp)

E’stata momentaneamente dismessa tra il malcontento degli utenti, in quanto non forniva le motivazioni della mancata compatibilità.

Alcuni appassionati, nel frattempo, hanno sviluppato WhynotWin11, scaricabile all’indirizzo http://bit.ly/CI234_whynot

Tramite quest’app potrete vedere se è tutto pronto per la migrazione alla nuova versione del sistema operativo. Se c’è qualcosa che non va, vi verrà specificato e saprete il motivo per cui dovrete rimanere ancorati al Windows 10!