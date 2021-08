Come scaricare il Green Pass. I consigli per ottenerlo

In questi giorni non si fa altro che parlare di Green Pass. Una sorta di “lasciapassare” fondamentale in questo periodo di emergenza COVID-19, rilasciata a chi ha effettuato il vaccino e a chi è risultato positivo al test Sars Cov-2. Scopriamo come ottenerlo se non siete riusciti a farlo in questi due casi.

Dove è richiesto il Green Pass

Dal 6 agosto è richiesto dai 12 anni in su, in zona bianca, per partecipare a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici.

Sarà obbligatorio anche nei bar e ristoranti al chiuso, così come per sport e attività correlate che si svolgono al coperto.

Senza dimenticare che è necessario per le feste di matrimonio, sale d’attesa di pronto soccorso, reparti ospedalieri e case per anziani.

Green Pass digitale

APP

IO accedendo con la propria identità digitale (SPID/CIE), si potrà vedere e scaricare la propria certificazione, scaricabile anche come file di immagine che andrà nella galleria del proprio smartphone.

accedendo con la propria (SPID/CIE), si potrà vedere e scaricare la propria certificazione, scaricabile anche come file di immagine che andrà nella galleria del proprio smartphone. Immuni permette di scaricare la certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto tramite email o SMS

Siti web

Sul sito dedicato , è possibile utilizzare l’ identità digitale (SPID/CIE) per visualizzare e scaricare la propria Certificazione.

Per chi non fosse in possesso di idendità digitale, si potrà inserire (sempre sullo stesso sito, ndr) numero e data di scadenza della propria Tessera sanitaria . Chi non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, invece, potrà inserire i dati relativi al proprio documento di identità. Per ognuno di questi casi, bisognerà inserire il codice (AUTHCODE) ricevuto tramite email o SMS .

, è possibile utilizzare l’ per visualizzare e scaricare la propria Certificazione. Per chi non fosse in possesso di idendità digitale, si potrà inserire (sempre sullo stesso sito, ndr) numero e data di scadenza della propria . Chi non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, invece, potrà inserire i dati relativi al proprio documento di identità. Per ognuno di questi casi, bisognerà inserire (AUTHCODE) . Attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, sarà possibile acquisire la propria Certificazione.

Green Pass cartaceo

Per chi fosse in difficoltà a reperire il proprio Green Pass in via digitale, sarà possibile chiedere maggiori informazioni al proprio medico o in Farmacia. Sarà necessario avere con sè il codice fiscale e la Tessera Sanitaria.

Come recuperare l’Authcode

Sarà possibile digitare il numero di pubblica utilità 1500 (attivo 7 giorni su 7 a qualsiasi ora).. E’ una funzionalità per chi lo ha smarrito o non lo ha ricevuto.

Assistenza

Per assistenza tecnica (per esempio sull’uso della piattaforma o delle APP) è disponibile il call center 800.912491 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o l’indirizzo email cittadini@dgc.gov.it.