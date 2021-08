Come organizzare una serata romantica in casa

Partiamo da un piccolo assunto: talvolta il romanticismo si perde un po’ per strada e dobbiamo agire in qualche modo per recuperare il terreno perduto. Anche perché certi gesti, certe piccole attenzioni, costano poco ma possono dare un grande impulso alla vita di coppia e alla sua serenità. Dimostrare alll’altro non solo che tutto va bene tra voi, ma anche che ci tenete immensamente, ecco che potrebbe accendere nuove scintille a un rapporto che, almeno da lontano, potrebbe sembrare un po’ troppo carbone.

Ebbene, eccoci qua, dunque, a scrivere qualche spunto utile all’organizzazione di una bella cenetta romantica tra le mura di casa, tra intramontabili senza tempo e nuove proposte, come dei dildo, pronte ai posti per mettere un po’ di pepe alle storie!

Una serata romantica a casa, punto per punto

Serata romantica sì, ma come? Partiamo dalla cena: cucinate. Sembrerà un pensiero tale da farvi gelare il sangue nelle vene, ma un punto che verrà considerato decisamente romanticissimo sarà il vostro impegno, a prescindere dal risultato ottenuto. Non importa se non saprete fare piatti degni di qualche stella Michelin, il punto sarà cucinare per il vostro amore, anche qualcosa di semplicissimo, o qualche variazione di una ricetta semplicissima che già avete nelle vostre corde.



Dopo la cena, meglio sarebbe lasciare il dopo cena alla vostra fantasia. Ma se la vostra fantasia dovesse essere un pochino claudicante, magari appesantita dagli anni e dagli affanni, niente paura! I sextoys di Easytoys sono quello che state sognando: saranno in grado di dare una sferzata di eccitanti prospettive anche alla coppia più bloccata dal tempo e dalla routine; avvicinarsi a questo mondo per la prima volta potrebbe essere molto interessante.



Oltre a questo, puntate sui classici: musica, fiori, candele.

Per quanto riguarda la musica, non lasciate niente al caso: fate una playlist. Al giorno d’oggi non ci vuole davvero nulla, non si tratta più di registrare cassettine da riavvolgere poi coi tappi delle penne bic, quindi, per favore, fate una playlist. Dentro, metteteci tutte le vostre canzoni, ma anche l’album “Protection” dei Massive Attack, per il dopo cena. Capirete poi perché e forse ci ringrazierete, chissà!

Fiori: non necessari, ma sempre ben visti, ben accetti, ben confacenti a un ideale di serata romantica. Se ne prendete, non lesinate: in caso, meglio non prenderne che prenderne di sparagnini.

Candele: le candele sono sempre le candele. Certo, nessuno vi sta dicendo di rovesciarvi della cera calda addosso come foste in un video di Riky Martin (per quanto, sappiate che scotta per una frazione di secondo e non lascia alcun segno. Giusto per dirvelo), ma l’atmosfera che creano è sempre da urlo: luci calde, atmosfere morbide e da mille e una notte, romanticismo alle stelle. Con le candele non si sbaglia mai: profumate, non profumate, colorate, non colorate, quello che vi sembra sia meglio.



Speriamo che questi piccoli consigli possano avervi fatto accendere qualche piccola o grande lampadina circa l’organizzazione della vostra serata romantica perfetta. Ultimo ma non ultimo consiglio: ogni serata potrebbe essere perfetta quando organizzata e vissuta col giusto sentimento.

Lasciate che sia il vostro amore, a parlare!